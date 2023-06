Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a anuntat marti un nou plan de ajutorare financiara a Ucrainei sub forma de ajutor umanitar si garantii de imprumuturi de la Banca Mondiala pentru a asigura functionarea serviciilor publice, noteaza AFP, citat de Agerpres.In timp ce Londra gazduieste miercuri si joi o conferinta internationala…

- Intr-o rezolutie, adoptata cu 425 voturi pentru, 38 impotriva si 42 abtineri, eurodeputatii subliniaza ca se asteapta ca "procesul de aderare sa inceapa dupa incheierea razboiului si sa fie finalizat cat mai curand posibil", potrivit Agerpres.Pana la obtinerea statutului de membru cu drepturi depline,…

- Rusia a lansat peste 300 de rachete impotriva Ucrainei in cursul lunii mai, potrivit celui mai recent raport al Ministerului Apararii din Marea Britanie. Si atacurile cu drone iraniene au marcat „cea mai intensa utilizare a acestui sistem de arme de catre Rusia pana in prezent”. „Rusia lanseaza probabil…

- Noi lovituri aeriene au fost efectuate sambata de guvernul libian recunoscut de ONU impotriva unor pozitii ale traficantilor in vestul tarii, potrivit presei locale, noteaza AFP, citat de Agerpres.Guvernul, cu sediul la Tripoli, anuntase ca a tintit, joi, tabere ale traficantilor in aceeasi regiune…

- Razboi in Ucraina, ziua 443. Armata ucraineana spune ca Rusia a lansat aproape 50 de atacuri aeriene in ultima zi. Un ofițer din in zona a spus ca Ucraina se afla intr-o „faza de contraofensiva activa” dupa mai multe luni de aparare.

- Ministrul ucrainean de finante, Sergii Marcenko, le-a transmis sambata omologilor sai din statele Uniunii Europene ca Ucraina va avea nevoie anul viitor de cel putin 18 miliarde de euro ca ajutor macrofinanciar, suma echivalenta celei oferite Kievului anul acesta de blocul comunitar, si a cerut in plus…

- Reconstrucția și redresarea Ucrainei se ridica la 411 miliarde de dolari (383 de miliarde de euro), releva o evaluare comuna a Guvernului de la Kiev, Grupului Bancii Mondiale, Comisiei Europene și Națiunilor Unite. Conform unui comunicat al executivului european, estimarea acopera perioada cuprinsa…

- Tarile occidentale vor trebui sa sprijine Ucraina inca pentru mult timp, in contextul invaziei ruse din aceasta tara, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu aparut joi in cotidianul The Guardian, potrivit DPA. Presedintele rus Vladimir Putin „nu intentioneaza sa obtina…