Marea Britanie: 80.000 de kilometri de poteci necartografiate, redescoperite cu ajutorul voluntarilor

Atacantul echipei Manchester City si al nationalei Angliei, Raheem Sterling, va infiinta o fundatie pentru ajutorarea tinerilor defavorizati din Marea Britanie, potrivit news.ro.

- Luna trecuta, Toshiba, care vizeaza sa detina cea mai mare cota din piata globala pe segmentul de criptare cuantica, a inceput un test al serviciilor in Statele Unite cu Verizon Communications Inc. si in Regatul Unit cu BT Group PLC. In plus, Toshiba este in discutii cu firmele de telecomunicatii din…

- Atacantul uruguayan Edinson Cavani, plasat in izolare, nu va putea debuta sambata pentru Manchester United, care va juca la Newcastle in etapa a 5-a a campionatului de fotbal al Angliei, informeaza presa internationala, potrivit Agerpres.Cavani a sosit pe 4 octombrie din Franta si a fost plasat…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson va emite un ordin prin care, incepand de luni, pub-urile si restaurantele vor fi inchise in mare parte din nordul Angliei, inclusiv in Manchester si Liverpool, in incercarea de a opri raspandirea focarelor de COVID-19, conform informatiilor aparute in editia de…

- Constructorii auto japonezi Toyota Motor si Nissan Motor vor cere autoritatilor de la Londra sa ii despagubeasca, in cazul in care Guvernul britanic nu va ajunge la un acord comercial post-Brexit cu Uniunea Europeana, potrivit unui articol publicat luni in cotidianul financiar Nikkei, preluat de Reuters,…

- Celebrul bucatar Gordon Ramsay, restaurator si realizator TV, a scos la vanzare o casa de vacanta pitoreasca din Cornwall (Marea Britanie), iar aceasta este listata la 2,75 de milioane de lire sterline.Casa are o suprafata de 850 de metri patrati, patru dormitoare si patru bai si jumatate,…

- Consilierii principali din cadrul serviciilor medicale din Regatul Unit au avertizat asupra asupra riscurilor mult mai mari ale absentei de la cursuri ale copiilor in comparatie cu cele asociate COVID-19. Copiii trebuie sa se intoarca la scoala dupa vacanta de vara, au transmis acestia, relateaza Reuters,…

- Fratele autorului atentatului sinucigaș de pe Manchester Arena a fost condamnat la cel puțin 55 de ani de inchisoare pentru uciderea a 22 de persoane, anunța Hotnews, care citeaza postul BBC.Hashem Abedi și-a ajutat fratele mai mare, Salman, sa planuiasca atentatul de pe 22 mai 2017, de la finalul concertului…