Marea Britanie: 6 persoane au murit după "un incident grav cu arme de foc" în Plymouth Sase persoane au fost ucise joi seara într-un incident armat petrecut în orasul Plymouth din sud-vestul Angliei, pe care ministrul de interne britanic l-a calificat drept "socant", transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Doua femei si trei barbati, inclusiv suspectul, au murit din cauza ranilor prin împuscare la locul incidentului, a declarat politia din Devon si Cornwall într-un comunicat. O alta femeie, care a fost transportata la spital, a decedat la scurt timp.

Politia a descris împuscaturile drept "un incident grav cu arme de foc"

