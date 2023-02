Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul permanent al Chinei la ONU, Zhang Jun, a facut, joi, in cadrul unei sedinte publice a Consiliului de Securitate al ONU (CSNU), un apel la comunitatea internationala pentru a avea toleranța zero in lupta impotriva terorismului. Partea chineza a constatat ca in raportul prezentat de secretarul…

- Un barbat de 31 de ani din comuna bistriteana Rebrisoara, pe care autoritatile din Marea Britanie il cerceteaza pentru trafic de migranti, a fost depistat de catre politisti si retinut, potrivit buletinului de presa remis joi de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud, potrivit Agerpres."Ieri,…

- Cea mai inalta instanta administrativa a Turciei, Danistay, a decis luni ca decizia acestei tari de a se retrage din ''Conventia de la Istanbul'' este conforma dreptului turc, transmite agentia EFE.

- Militanti ai mai multor grupuri ale societatii civile au ocupat institutii, sedii de societati energetice si magazine din Marea Britanie, in semn de protest impotriva cresterii facturilor la energie, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Potrivit miscarilor Don't Pay UK si Fuel Poverty Action, militanti…

- O organizație umanitara germana a anuntat miercuri ca a reclamat la Curtea Penala Internaționala politicieni europeni de rang inalt, inclusiv pe vicepremierul Italiei, Matteo Salvini, pentru crime impotriva umanitații, din cauza atitudinii lor fața de migranți. Fii la curent cu cele mai noi…

- Premierul Romaniei a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale de lupta impotriva violenței asupra femeilor. Ciuca susține ca la nivel guvernamental se construiesc politici și masuri de sprijin pentru victime și programe de informare și prevenire aplicate și personalizate.

- Violența impotriva femeilor și fetelor ramane cea mai raspandita incalcare a drepturilor omului in intreaga lume. Din 2020 aceasta a fost accentuata de pandemia de COVID-19, iar acum și mai mult, de crizele actuale, cum ar fi schimbarile climatice, conflictele globale și instabilitatea economica. Mai…

- Intalnirea, care s-a desfașurat la Kiev, a avut loc pentru „a confirma sprijinul continuu al Marii Britanii” pentru Ucraina in razboiul impotriva Rusiei, a declarat un purtator de cuvant din Downing Street, pentru BBC . Rishi Sunak, care a preluat mandatul luna trecuta, a promis ca Marea Britanie va…