- Prețurile materiilor prime au continuat sa creasca joi la o saptamana dupa ce forțele ruse au invadat Ucraina. Cotațiile aluminiului, țițeiului, carbunelui și graului sunt la cele mai ridicate niveluri de cațiva ani. Sancțiunile impuse de puterile occidentale Rusiei – un producator de frunte pe piețele…

- Romcarbon Buzau este lider pe piața romaneasca a reciclarilor de mase plastice, inregistrand, in 2021, un profit in creștere comparativ cu anul trecut. Cu toate ca anul trecut și-a redus caștigul EBITDA operațional, cu 5,24 la suta, ajungand la 16,82 milioane de lei, de la 17,75 milioane lei in 2020,…

- Directorul financiar al Mercedes-Benz Cars & Vans, Harald Wilhelm, a spus analistilor ca preturile mari ale materiilor prime si deficitul de semiconductori vor impiedica compania sa satisfaca cererii mari pentru produsele sale, in acest an. Deficitul de semiconductori se va atenua in a doua jumatate…

- Al treilea mare producator de bere din lume a raportat vineri vanzari mai bune decat prognoza pentru trimestrul al patrulea, dar a spus ca se asteapta ca cresterea organica a profitului operational din acest an sa fie sub nivelul de anul trecut. ”Costurile semnificativ mai mari ale materiilor prime…

- Oferta limitata de materii prime pentru masinile electrice ar putea incetini tranzitia de la vehiculele cu combustie interna la cele electrice, a declarat miercuri directorul general al Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, intr-un interviu pentru ziarul german Die Zeit, transmite Reuters, citat de news.ro.…

- “Industrializarea minelor si capacitatile de rafinarie ar putea sa nu progreseze la fel de repede pe masura ce cererea creste. Daca se va intampla acest lucru, ar intarzia doar mobilitatea electrica, dar nu ar impiedica-o”, a spus Kaellenius. Producatorii de automobile lucreaza pentru a-si asigura aprovizionarea…

- ” Cresterea semnificativa a costurilor cu utilitatile, alaturi de scumpirea materiilor prime si a serviciilor de suport, risca sa duca la inchiderea a zeci de mii de IMM-uri, incapabile sa faca fata inflatiei. In aceste conditii, este esential ca firmele, oamenii de afaceri, sa se informeze din timp…

