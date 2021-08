Stiri pe aceeasi tema

- Salariul mediu net este in creștere in fiecare județ din Romania dupa aproximativ un an de la startul pandemiei, insa o parte din acest avans reprezinta și o reglare a lefurilor dupa ce, in prima parte anului trecut, multe companii au redus...

- Mike Cestor, fundașul francez al lui CFR Cluj care a trait in București și acum e in Transilvania, a spulberat toate ideile preconcepute despre Romania pe care i le spuneau apropiații inainte de a se transfera in Liga 1. I s-a spus ca se fura, ca nu sunt oameni corecți, insa fotbalistul a ajuns dupa…

- Marea finala a sezonului 11 Romanii au Talent a inceput, in aceasta seara, de la 20:30, a inceput in forța. De curand s-a aflat și cine a caștigat premiul de originalitate pus in joc, in valoare de 10.000 de euro. Art of Robots a caștigat premiul de originalitate in sezonul 11 Romanii au talent! Astfel, Art…

- Litoralul romanesc este in topul cautarilor romanilor, mai ales in contextul in care mulți dintre ei și-au anulat anul trecut concediul la mare din cauza pandemiei, iar acum iși doresc sa recupereze din plin. Dupa un 2020 dominat de restricții și interdicții, in care deplasarile și calatoriile, inclusiv…

- “Grupul Lasselsberger Ceramics Romania, producatorul placilor ceramice marca Cesarom, format din companiile Sanex si Lasselsberger, a inregistrat in 2020 o crestere a cifrei de afaceri de aproximativ 10% comparativ cu anul precedent, in timp ce profitul grupului s-a dublat. Pentru anul in curs, compania…

- Cluj-Napoca depașește cu mult Bucureștiul la prețul apartamentelor în 2021. Potrivit antena3.ro, Cluj-Napoca se situeaza pe locul 1 în topul orașelor din România cu cele mai scumpe apartamente. Locuințele se scumpesc…

- Aproape 2,5 de milioane de romani au schema completa de vaccinare Foto: presidency.ro. Aproape 2.490.000 de români au schema completa de vaccinare anti COVID cu unul dintre cele patru seruri aprobate în Uniunea Europeana, iar peste 1.200.000 au primit prima doza. Bucureștiul și…

- Veste extrem de buna pentru bucureșteni! Capitala se afla in scenariul verde, iar in viitorul foarte apropiat urmeaza sa se bucure in sfarșit de relaxarea masurilor. Care sunt acestea și cum se vor schimba lucrurile? Masuri de relaxare in București! Capitala se afla in scenariul verde Marea relaxare…