- Australia va contesta recomandarea UNESCO de a include Marea Bariera de Corali pe lista siturilor Patrimoniului Mondial aflate ''in pericol'', din cauza degradarii sale provocate de schimbarile climatice, a anuntat marti guvernul acestei tari, potrivit AFP, preluata de Agerpres.

- Marea Bariera de Corali ar trebui inclusa pe o lista a Siturilor de Patrimoniu Mondial care se afla „in pericol” din cauza daunelor facute de schimbarea climatica, au spus reprezentantii UNESCO (Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura), potrivit News.ro. Organismul cultural…

- Universitarul si scriitor australian nascut in China Yang Jun va fi judecat saptamana viitoare in China pentru spionaj, dupa ce a petrecut mai mult de doi ani in detentie, a confirmat vineri ministrul de externe al Australiei, Maryse Payne, citata de AFP. Yang Jun este unul dintre cei doi australieni…

- „Schimbarile climatice sunt reale și suntem cea mai vulnerabila țara din lume”, a afirmat ministrul Aminath Shauna, citat de HotNews.ro , subliniind ca „pentru noi nu exista un teren mai inalt...suntem doar noi, sunt doar insulele noastre și oceanul”.Forumul Economic Mondial a estimat ca 80% din locuitorii…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, iși asuma ca obiectiv revenirea la normal a țarii la sfarșitul lunii mai. Atunci cand toti cetatenii ungari cu varsta peste 18 ani ar trebui sa primeasca cel putin prima doza de vaccin anticoronavirus, dupa cum a afirmat joi seful de cabinet al premierului ungar Viktor…

- In total, in județul Ilfov sunt 22 de localitați plasate in carantina. Prefectul susține ca cea mai grava situație este in Berceni, unde incidența imbolnavirilor a ajuns la 13,93 la mie. Cele 22 de localitați aflate in carantina zonala sunt: ClinceniDobroeștiBragadiruChiajnaCornetuOtopeniBerceniBraneștiPopești…