- SUA au informații potrivit carora, comandanții ruși au primit ordinele de atac asupra Ucrainei, iar in prezent aceștia fac planuri cu privire la modul in care vor manevra forțele in sectoarele lor de pe campul de lupta, relateaza postul american CBS News , citand surse din serviciile de informații americane.…

- Acest anunt inseamna ca trupele ruse vor ramane in Belarus, in plina criza cu occidentalii, in pofida promisiunilor Moscovei ca fortele sale vor pleca din aceasta tara aflata la portile UE dupa aceste manevre desfasurate incepand din 10 februarie."Tinand cont de intensificarea activitatii militare in…

- Rusia a criticat tarile occidentale si mass-media pentru raspandirea unei „campanii de dezinformare la scara larga” privind o posibila invadare a Ucrainei, Ministerul de Externe de la Moscova subliniind, vineri, ca acest lucru se face „pentru a distrage atentia de la propriile lor actiuni agresive”.

- Alte trupe americane au sosit luni in Polonia in urma soldaților de elita și a lanțului de comanda. Washingtonul iși intarește aliații NATO din Europa de Est pe fondul consolidarii armatei ruse la granița cu Ucraina . Nu a fost imediat clar cate trupe au sosit. Cu toate acestea, o aeronava C17 este…

- Ministerul rus al Apararii a lansat un videoclip cu o tabara militara inființata in Belarus unde au inceput exercițiile militare. Vor avea loc in perioada 10 – 20 februarie și au ca scop „sa exerseze coordonarea forțelor aliate”, a transmis ministerul intr-un comunicat. Luni, 31 ianuarie, Casa Alba…

- Doua nave de patrulare livrate de SUA fortelor navale ucrainene au ajuns marti in portul Odessa, in sudul Ucrainei, pe fondul unor noi tensiuni cu Rusia, relateaza AFP. Cele doua nave de patrulare din clasa Island, al caror pret nu a fost comunicat de autoritatile ucrainene, au ajuns la Odessa…