- Armata rusa ”a respins cu succes” atacuri ale fortelor Kievului in patru zone ale frontului, si anume in regiunile Donetk (est), dar si in Zaporojie (sud), anunta Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat, relateaza AFP. Zece dintre aceste atacuri au fost respinse in apropiere de Bahmut (est), precizeaza…

- Armata rusa anunta ca a respins noua asalturi ucrainene in Donetk si unul in Zaporojie, in timpul rebeliunii Wagner. Armata rusa anunta ca a respins mai multe atacuri ale fortelor ucrainene in sudul si estul Ucrainei, in ultimele 24 de ore, in timp ce Moscova se confrunta cu o rebeliune Wagner in Rusia,…

- Aceasta institutie a publicat imagini care-l arata pe respectivul soldat, Andrei Kravtov, pe un pat de spital si aparent cu un brat amputat, primind o diploma de merit din partea unui triplu campion rus la lupte greco-romane, Alexander Karelin, care ii vorbeste in acest timp despre recompensa primita.…

- Armata rusa anunta marti - si prezinta inregistrari video ca dovada - ca a capturat, pentru prima oara pe frontul din Ucraina, tancuri de fabricatie germana de tip Leopard si blindate de fabricatie americana de tip Bradley, livrate Kievului de catre Occident in vederea unei contraofensive, relateaza…

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat vineri ca Moscova intentioneaza sa simuleze un accident major la o centrala nucleara controlata de fortele pro-ruse pentru a incerca sa zadarniceasca contraofensiva ucraineana menita sa recucereasca teritoriul ocupat de Rusia, informeaza Reuters. Centrala…

- Apararea antiaeriana a avut din nou de lucru in zorii zilei de vineri, 19 mai, la Kiev si in alte orase din Ucraina, tinte in ultimele zile ale unor bombardamente intense din partea fortelor ruse. Oficiali militari si mass-media au raportat explozii inclusiv in Liov si Rivne, in vestul tarii, dar si…

- Șeful mercenarilor din grupul Wagner, Evgheni Prigojin, a facut marți, 9 mai, un comentariu enigmatic, dar plin de injuraturi, la adresa responsabililor care supervizeaza razboiul Rusiei in Ucraina, declarația riscand sa ii aduca și mai multe probleme cu Kremlinul, scrie Reuters.Intr-un lung discurs…