Stiri pe aceeasi tema

- Mda, m-am trezit de dimineata cu intrebarea asta, naiba stie de ce, (adica, la drept vorbind, cam stiu ce a declansat aceste reflectii) in minte: il face haina pe om sau nu-l face? Si de aici – ca asa e cand se porneste avalansa, ia tot ce e in cale, nu iarta nimic, se face bulgarele dodolot – s-au…

- Joi, 11 august 2022, CNAIR CNAIR SA a transmis la ANAP documentatia de atribuire pentru lansarea procedurii de achizitie publica pentru PROIECTARE SI EXECUTIE pentru finalizarea Autostrazii Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Se ...

- Meseria de polițist nu este una tocmai populara, insa datorita beneficiilor pe care oamenii in uniforma albastra le au sunt destul de invidiați. Mai mult decat atat, sunt destui cei care și-ar dori sa devina polițiști, dar nu toți știu ce trebuie sa faca sau ce condiții sa indeplineasca pentru a intra…

- Cosmin Petruț, tanar absolvent al specializarii de Artele Spectacolului-Actorie din cadrul Universitații de Arte din Targu Mureș, a finalizat in vara lui 2022 studiile de licența ca șef de promoție cu media 9,85. Proaspatul actor iși trage originile din Oradea. Cosmin de cele mai multe ori are zambetul…

- Din toamna, mai multe universitati mari din tara elimina din specializarile de licenta. Matematica, fizica, marketingul, robotica si securitatea sistemelor informatice militare nu vor mai fi o optiune pentru studentii din unele orase. Matematica la Universitatea “Ovidius” din Constanța, ‘Teologia ortodoxa…

- ”Peste 7.000 de zboruri au avut ȋntarzieri sau au fost anulate, anul acesta, pe aeroportul Otopeni, potrivit Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti. Astfel de situatii sunt tot mai ȋntalnite ȋn ultimele luni, odata cu ȋnceperea sezonului vacantelor, din cauza lipsei de personal si a problemelor cu…

- Cu toate ca inca de mica se indeletnicea cu ale scenei, Paula Radulescu nu si-a imaginat ca va ajunge vreodata actrita, mai ales ca parintii si bunicii nu o sustineau – asta pana cand l-a cunoscut pe Dem Radulescu si soarta i s-a schimbat.

- Bone Ferenc, principalul suspect in cazul uciderii femeii disparute din Cluj-Napoca, și-a recunoscut vineri fapta in fața anchetatorilor. Barbatul, care a fost prins joi seara in Oradea , a declarat astazi a sugrumat-o pe tanara pe motiv ca avea o viata sociala extrem de activa, in timp ce el nu, potrivit…