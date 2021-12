Marea a distrus planul de extindere al plajelor din Mamaia. Fenomenul i-a luat prin surprindere pe localnici Decembrie este luna furtunilor pe litoral, iar valurile trag nisipul inapoi in apa. Specialiștii de la Apele Romane au fost chemați in zona afectata.Administratorii plajelor spun ca fenomenul ar fi unul pozitv, dupa ce asta vara, turiștii s-au plans ca fac zeci de minute pana la malul marii. Mai mult, pe plajele largite, nu existau toalete sau beach baruri, altfel ca oamenii o luau din nou la pas pana spre faleza.In final, drumul pana la mare va fi mai scurt, iar intrarea in apa va fi mai lina, pentru ca tot nisipul e dus de valuri.Toate plajele de pe Litoral vor fi largite pana vara viitoare,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

