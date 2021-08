Stiri pe aceeasi tema

- In avampremiera Festivalului 9R (Roman), Muzeul Județean Mureș organizeaza vineri, 6 august, ora 20, in holul Palatului Culturii, concertul de muzica orientala intitulat „Dincolo de Nil…Acustic", protagonist fiind Radu Varga. Artistul va interpreta franturi din muzica persana, turceasca și romaneasca…

- Muzica veche, dansurile renascentiste, meșteșugurile pun stapanire pe burgul Bistriței, in perioada 6 – 8 august. Este timpul Festivalului de arte vechi, un eveniment realizat de Asociația Culturala Bistrița Medievala, in parteneriat cu Asociația Produs in Bistrița-Nasaud, Complexul Muzeal Bistrița-Nasaud,…

- La editura Omonia a aparut volumul ”In the Heart of the Window. Poems / Στην καρδιά του παράθυρου. Ποιήματα / In inima ferestrei. Poeme”– ediție trilingva (engleza, greaca, romana), de Ada Sofineti. Cuvant de intampinare: Dan VERONA. Traducere in greaca: Evghenia TSELENTI. Traducere in romana: Ada SOFINETI,…

- Situat in centrul țarii, municipiul Brașov este unul dintre cele mai vizitate orașe din Romania. Brașovul se bucura in fiecare an de mulți turiști. Centrul Istoric al orașului le ofera acestora diverse experiențe. Turiștii pot vizita cladiri sau construcții medievale extrem de vechi și interesante sau…

- Un maraton de vaccinare anti-COVID-19 va fi organizat la sfarsitul acestei saptamani in orasul Intorsura Buzaului, in cadrul festivalului de muzica pop-rock Intorsura Fest. Formatia Phoenix se numara printre invitatii speciali ai festivalului, care se va desfasura in zilele de 26 si 27 iunie…

- Andrei Dragusanul este directorul artistic al festivalului Bucovina Rock Castle, gazduit de Cetatea domnitorului Stefan cel Mare. Intr-o postare pe contul sau de Facebook, tanarul povesteste umilintele pe care a fost nevoit sa le indure, incepand cu 2011, timp de noua ani, pentru a organiza evenimentul.

- Timp de o saptamana, se desfașoara la Iași un festival al dansului contemopran, D.A.M. – Dans, Muzica, Multidisciplinaritate. venimentul este coordonat de Lorette Enache, cadru didactic la Universitatea de Arte “George Enescu” și face parte dintr-un proiect mai larg al universitații ieșene, finanțat…

- Zeci de copii au concurat pentru Marele premiu al Festivalului internațional de muzica pop Good Vibes. Dupa ce ediția de anul trecut s-a desfașurat exclusiv online, anul acesta concursul a fost unul hibrid.