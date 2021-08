Stiri pe aceeasi tema

- Se spune sau nu „La multi ani” pe 15 august, de sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului? Ce spun preotii ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 An de an, pe 15 august, credinciosii sarbatoresc unul dintre cele mai mari praznice ale crestinatatii, Adormirea…

- Adormirea Maicii Domnului – Sfanta Maria Mare și ridicarea Sa cu trupul la Cer, de catre Mantuitorul Iisus Hristos, este cel mai important eveniment religios al anului dedicat Sfintei Fecioare Maria. In fiecare an, in ziua de 15 august, creștinii praznuiesc Adormirea Maicii Domnului, cea mai mare…

- Pe 15 august 2021 este celebrata Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare, una dintre cele mai importante sarbatori. Pentru cei care vor sa trimita felicitari in aceasta zi, am ales mai multe mesaje potrivite. Le gasești in randurile de mai jos.

- Pe 15 august, crestin ortodocși praznuiesc sarbatoarea Sfanta Maria Mare, cunoscuta și ca Adormirea Maicii Domnului. Acesta este și motivul pentru care in aceasta zi nu se ureaza “La mulți ani” celor care poarta numele Sfintei Marii, acest lucru putand fi facut pe 8 septembrie, cand va fi Sfanta Maria…

- Adormirea Maicii Domnului este praznuita de romani pe data de 15 august. Aproximativ 2,2 milioane de romani, majoritatea femeii, iși sarbatoresc ziua numelui aceasta zi. Totuși, exista și voci care susțin ca de Sfanta Maria Mare, așa cum mai este numita sarbatoarea, nu trebuie sa se ureze la mulți ani…

- Tragedie tulburatoare in comuna Chiojdeni, din județul Vrancea. Zeci de locuitori au ramas impietriți cand au observat ca biserica din lemn a fost facuta scrum. Construita intre anii 1836-1839 și considerata drept monument istoric, aceasta a fost mistuita de flacari chiar inainte de sarbatoarea Adormirea…

- Credinciosii ortodocsi, dar si cei romano- si greco-catolici praznuiesc in fi ecare an, la 15 august, Adormirea Maicii Domnului, sarbatoarea numita in popor si Sfanta Maria Mare. Este vorba despre cea mai veche dintre cele inchinate Sfintei Fecioare, dar marturii... The post Postul Adormirii Maicii…

- Credinciosii ortodocsi si greco-catolici sarbatoresc astazi Duminica Rusaliilor, o sarbatoare care se ține intotdeauna la 50 de zile dupa Paști. Sarbatoarea celebreaza ziua in care Duhul Sfant s-a pogorat asupra Sfinților Apostoli, dandu-le darurile spirituale necesare propovaduirii Evangheliei. Dupa…