Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul sarbatorii religioase Botezul Domnului (Boboteaza) miercuri, 06 ianuarie 2021, mai multe echipaje de jandarmi ieseni se vor afla in misiune, in zona a opt lacașe de cult, din Iasi, Pascani, Targu Frumos, Harlau și Raducaneni, unde in fiecare an exista un aflux mare de credincioși. Jandarmii…

- Opt vase mari cu cate 500 litri de agheasma sunt pregatite credinciosilor care vor veni de Boboteaza la Catedrala Mitropolitana din Iasi, iar pentru prima data Sfanta Liturghie va fi oficiata in cinci locuri diferite, la ore diferite, potrivit news.ro. Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, IPS…

- Miercuri, 6 ianurie, pentru toți creștinii este o zi foarte importanta! La aceasta data are loc una dintre cele mai mari sarbatori ale anului, Botezul Domnului sau Boboteaza, așa cum mai este numita! Iata ce rugaciune trebuie sa rosești pentru sanatate!

- La 6 ianuarie Biserica Ortodoxa praznuieste Botezul Domnului nostru Iisus Hristos sau Boboteaza. Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va avea, astazi, in ajunul Bobotezei, urmatorul program: ora 05.15: va oficia Liturghia Sfantului Vasile cel Mare la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii…

- La Catedrala Reintregirii din Alba Iulia se vor face și in acest an slujbele de sfințire a apei, cu prilejul sarbatorii Botezului Domnului. In ziua de Boboteaza, Liturghia Sfantului Ioan Gura de Aur va fi oficiata de IPS Irineu, Arhiepiscop ortodox de Alba Iulia. La Catedrala Reintregirii din Alba Iulia,…

- Miercuri, 6 ianuarie, Biserica Ortodoxa va praznui Botezul Domnului nostru Iisus Hristos sau Boboteaza. Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va avea urmatorul program: Ajunul Bobotezei - marți, 5 ianuarie, - ora 5.15, va oficia Liturghia Sfantului Vasile…

- Craciunul e cea mai asteptata sarbatoare, nu doar pentru colindele frumoase si mesele bogate, ci mai ales pentru obiceiurile menite sa vesteasca nasterea lui Iisus. Anul acesta, din cauza pandemiei, icoana nasterii Domnului nu mai ajunge la sateni, obiceiul vechi de peste 1.000 de ani fiind suspendat.