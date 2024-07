Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 1500 de pasageri au urcat in bus-ul double decker-urlui pus la dispoziția celor interesați de a vedea Timișoara din alta perspectiva, de catre organizatorii FLIGHT Festival. FLIGHT Hidden Treasures eveniment atașat festivalului cu același nume, e conceput ca o descoperire a periferiei…

- Vor fi doua zile de mare sarbatoare la Mosnita Veche, de Sfanta Maria. Timisenii sunt invitati la ruga localitatii din apropierea Timisoarei, acolo unde sunt asteptati cu muzica, joc si multa voie buna. Primaria comunei Moșnița Noua alaturi de Consiliul Local, va invita Ruga din Moșnița Veche, un eveniment…

- Statistica este de partea judetului Timis in ceea ce priveste barajele de promovare in Liga a 3-a. De fapt, judetul nostru sta cel mai bine din tara la acest capitol. Iar acum este randul Sagului sa demonstreze ca Timisul mai poate trimite o formatie in fotbalul profesionist. De acaeasta data, Timisul…

- Un nou drum județean, parte a ”centurii mici” de ocolire a Timișoarei face un pas inainte spre modernizare. Consiliul Județean Timiș a semnat contractul de realizare a studiului de fezabilitate pentru porțiunea de drum care leaga Moșnița Noua de Ghiroda. DJ595E Moșnița – Ghiroda este parte a centurii…

- Strada Cezar, blocata de ani de zile, de clanurile Carpaci și Stancu, a fost revendicata. Dupa ce primarul Dominic Fritz a semnat dispoziția de demolare, luni la fața locului buldozerele au inceput treaba. Administrația USR și Primarul Dominic Fritz nu sunt la prima realizare de acest gen. In cei aproape…

- Acum, ca problema stadionului nou al Timișoarei a fost ”rezolvata”, viceprimarul orașului abordeaza cel de-al doilea subiect important de infrastructura sportiva al orașului, sala polivalenta. Cosmin Tabara spune ca studiul de prefezabilitate al salii este aproape gata, urmand dezbaterea de catre autoritațile…

- Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a primit o carte de rezident din partea autoritaților romane și anunța ca nu are niciun buletin de Germania sau vreun domiciliu secret acolo. In plus, dupa Paști iși va depune dosarul pentru obținerea cetațeniei, a anunțat, luni, Fritz. Tocmai ce mi-a venit cartea…

- Sambata a fost randul fostului primar, Nicolae Robu, acum reprezentantul a doua partide, PNL și PSD, sa iși prezinte viziunea cu care vrea sa obțina un al treilea mandat de primar al Timișoarei. Cu multe proiecte pe care le dorea in precedentele mandate, cu unele ”reparații” prin care sa se revina la…