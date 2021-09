Stiri pe aceeasi tema

- Adormirea Maicii Domnului a fost cinstita duminica, 15 august 2021, de romanii din Viena, potrivit basilica.ro. Ei s-au intalnit in comuniune la Sfanta Liturghie oficiata in biserica romaneasca „Sfanta Inviere” din capitala Austriei. Sfanta Liturghie a fost oficiata de parintele Nicolae…

- Crestinii marcheaza in 15 august Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare, una dintre cele mai mari sarbatori din an. Maica Domnului este si ocrotitoarea marinarilor. De aceasta zi, considerata hotarul dintre vara si iarna, sunt legate multe traditii, obiceiuri si superstitii care pot fi intalnite…

- Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare, este unul din Praznicele Imparatești ale Bisericii Ortodoxe, sarbatorit in fiecare an in ziua de 15 august. Aceasta sarbatoare comemoreaza moartea, invierea și slavirea Maicii Mantuitorului. Sarbatoarea marturisește ca Maica Domnului „a fost luata” de Dumnezeu in…

- Creștinii marcheaza la 15 august Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare, una dintre cele mai mari sarbatori din an, cand, potrivit traditiei Bisericii, Maica Domnului a fost inaltata la Cer de Fiul sau, Mantuitorul Iisus Hristos. De aceasta zi se leaga multe traditii, obiceiuri si superstitii.…

- In fiecare an, pe 15 august, sarbatorim Adormirea Maicii Domnului, cunoscuta popular ca Sfanta Maria Mare. Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai mari sarbatori creștine din an, este considerata ziua care desparte lunile calduroase de cele reci. Tot pe 15 august, este sarbatorita Ziua Marinei,…

- Motto: Muzeul Pietrei reproduce un sat romanesc de piatra. Nu exista sat fara Dumnezeu. (Lucian Avramescu, Sangeru, 12 august 2021) Luiza Radulescu Pintilie La ceasurile de vecernie, podoaba aleasa a slujbelor bisericesti, ale zilei de azi, vineri – 13 august, in cea mai mare dintre zilele-surori ale…