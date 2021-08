Stiri pe aceeasi tema

- Demiterea directorului de la CFR Calatori nu este deocamdata luata in calcul de ministrul Transporturilor, Catalin Drula, care a anunțat ca judeca activitatea celor din subordine dupa profesionalism si eficienta, iar evaluarea se face la rece. „Principiile pe care functionez si echipa mea functioneaza…

- Decizia UNESCO de a include Roșia Montana in patrimoniul mondial nu aduce beneficii nici pentru locuitori, nici pentru țara, spune Eugen Furdui, primarul din Roșia Montana. Declarația vine dupa ce peisajul cultural minier Roșia Montana a fost inscris in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Decizia a…

- Fostul presedinte american George W. Bush critica retragerea din Afganistan a trupelor NATO, o ”eroare” din cauza careia, considera, vor avea de suferit ”femeile si fetele afgane”, relateaza AFP, conform news.ro. ”Femeile si fetele afgane vor suferi un prejudiciu de nedescris. Aceasta este…

- Clubul de fotbal CSA Steaua București a anunțat punerea in vanzare a biletelor pentru partida de inaugurare a stadionului Ghencea, impotriva echipei OFK Belgrad. ”7 iulie 2021, o zi istorica pentru Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Odata cu meciul prin care arena Steaua se va inaugura, vom avea ocazia…

- Ideea renunțarii la adresa trecuta in documentele de identitate a fost deja prezentata in Coaliția de Guvernare și ar putea fi aplicata din august, odata cu introducerea noului tip de documente. Ideea este susținuta de vicepremierul Dan Barna (USR – PLUS). „Propunem sa rupem aceasta legatura, care mai…

- In mitologia romaneasca, Sanzienele sunt zane bune din clasa ielelor, dar daca nu le este respectata sarbatoarea devin surate cu Rusaliile, care sunt zane rele Ziua de 24 iunie este cunoscuta, in calendarul popular, drept ziua de Sanziene sau Dragaica. Tot astazi este celebrata si nasterea…

- Pentru a stimula cumpararea mașinilor electrice in Statele Unite, unde interesul clienților este mai degraba moderat, operatorii se bazeaza tot mai mult pe rețeaua de stații de incarcare. Americanii se tem ca aceste mașini risca sa ramana in pana des din cauza bateriilor care se descarca rapid, iar…

- In masele de uraniu ingropate in reactorul numarul patru al centralei nucleare de la Cernobil care a explodat in 1986 au reinceput reactiile de fisiune nucleara. Oamenii de știința ai guvernului ucrainean incearca sa ințeleaga daca aceste reacții vor disparea asa cum au aparut, adica singure… Sau daca…