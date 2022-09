Mare parte din regiunea Harkov a revenit sub steagul Ucrainei

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a anuntat ca fortele ucrainene au preluat controlul a peste 30 de localitati din regiunea Harkov. ”In acest moment, Fortele Armate ale Ucrainei au eliberat si au preluat controlul a peste 30 de asezari din regiunea Harkov. Intr-o parte dintre localitatile…

- De la 1 septembrie, Forțele Armate ale Ucrainei au eliberat mai mult de 1.000 de km din teritoriul țarii, a declarat președintele Volodimir Zelenski in discursul de joi noapte, 8 septembrie. „Astazi am organizat o noua reuniune a Comandamentului Suprem. In primul rand, in ceea ce privește acțiunile…

- Este a 197-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Zelenski a declarat ca are vești bune din regiunea Harkov acolo unde forțele armate ucrainene au reușit sa recupereze mai multe așezari invadate de ruși.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat in timpul discursului sau de miercuri seara ca forțele armate ucrainene au reușit sa recucereasca mai multe localitați din regiunea Harkov.

- Atacuri cu rachete lansate de armata rusa noaptea precedenta și joi dimineața asupra celui de-al doilea oraș ucrainean ca marime, Harkov, a ucis cel puțin opt persoane și a ranit mai multe, spun oficialii Kievului. Un consilier al lui Volodimir Zelenski spune ca razboiul se afla intr-un „blocaj strategic”…

- Șapte persoane au fost ucise si 16 ranite intr-un bombardament rusesc asupra orasului Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, au anuntat autoritatile locale, citate de Le Figaro. „Exista un incendiu puternic la locul loviturii, intr-o cladire de apartamente”, a anunțat dupa atac primarul din Harkov,…

- ONG-ul pentru drepturile omului recunoaște ca raportul despre tacticile de lupta ale ucrainenilor a fost facut public saptamana trecuta ”fara context suficient”, iar rezultatele vor fi analizate de ”experți independenți”, inclusiv ucraineni, a anunțat sambata seara Amnesty International, intr-un comunicat,…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 150. Rusia si Ucraina au semnat vineri, 22 iulie, un acord privind exportul de cereale. Acordul de la Istanbul a fost semnat de cele doua delegatii prin intermediul ONU, motiv pentru care Volodimir Zelenski afirma ca e responsabilitatea Natiunilor Unite sa vegheze la respectarea…