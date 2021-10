Stiri pe aceeasi tema

- Lista cu toate cele peste 2700 de primarii și consilii județene pentru care premierul Florin Cîțu a alocat miercuri prin Hotârâre de Guvern peste 1 miliard de lei din Fondul de rezerva bugetara a fost publicata joi seara în Monitorul Oficial. În timp ce USR și PSD au acuzat…

- Guvernul Romaniei a alocat peste 1 miliard de lei, din Fondul de rezerva la dispoziția Guvernului, pentru proiectele locale. Din aceasta suma, 42.508.000 de lei au fost alocați catre județul Mureș, dupa cum urmeaza: 8.415.000 de lei pentru Consiliul Județean Mureș și 34.093.000 de lei pentru unitațile…

- In Kiseleff este nervozitate mare, dupa ședința de Guvern de aseara, in cadrul careia Florin Cițu a imparțit, din Fondul de Rezerva al Guvernului, un miliard de lei catre primarii. Conform surselor noastre, cei de la PSD se așteptau ca primarii social-democrați sa primeasca 30%, dat fiind ca au cel…

- Liderul Partidului Național Liberal (PNL) Mureș, avocatul Ciprian Dobre, a fost ales duminica, 26 septembrie, in funcția de vicepreședinte regional PNL pentru zona Centru. Alegerea funcțiilor de conducere din Biroul Executiv al PNL a avut loc in cadrul unui Consiliul Național care s-a intrunit in incinta…

- „Am adoptat o ordonanta de urgenta pentru modificarea legii in ceea ce priveste Fondul de Garantare a Asiguratilor ca urmare a insolventei a companiei City Insurance. Am vrut sa ne asiguram ca toti cei care au fost pagubiti sa nu sufere de pe urma acestui faliment. Tot in sedinta de Guvern, am cerut…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, a demis joi, 9 septembrie, prin Hotarare de Guvern, 14 prefecți și 28 de subprefecți ai USR-PLUS. Printre aceștia se afla și Ana Lucia Hang, subprefect al județului Mureș, fost co-președinte al USR-PLUS Mureș. Tot joi, 9 septembrie, subprefectul USR-PLUS demis a publicat,…

- Un sondaj de opinie INSOMAR arata ca romanii nu il mai vor pe Florin Cițu la carma Guvernului dupa actuala criza politica The post INSOMAR – 47% dintre romani cred ca Florin Cițu ar trebui sa-și dea demisia – Sondaj devastator pentru premier appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului:…

- Președintele ALDE, Daniel Olteanu, spune ca proiectul de rectificare bugetara realizat de premierul Florin Cițu ar ascunde un fond special pentru cumpararea voturilor la Congresul PNL dedicat alegerii unui nou președinte al partidului. „Știți ce ascunde proiectul de rectificare bugetara, despre…