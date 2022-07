Mare magazin evacuat din cauza unui incendiu UPDATE Focul a fost stins

Stiri pe aceeasi tema

- Un apel la 112 a pus in alerta echipele de intervenție, care s-au deplasat de urgența in zona Gradiște din Arad, unde un container pentru depozitarea cartoanelor a fost cuprins de flacari, existand pericolul ca incendiul sa se extinda la magazinul Momax alaturat. La fața locului s-au deplasat forțe…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a anuntat vineri, dupa ora 18, producerea unui incendiu de cartoane, cu posibilitate de extindere la magazin, in municipiul Arad, zona Gradiste. E vorba de magazinul Momax, incendiul avand loc in spatele acestuia.

- Un accident de circulație in care au fost implicate doua microbuze a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 22:00, pe autostrada A1, pe sensul de mers Nadlac – Arad la aproximativ 5 kilometri de ieșirea spre orașul Pecica. „In aceasta seara, in jurul orei 22:00, dispeceratul Inspectoratului pentru…

- Focul ar fi izbucnit din spatele locomotivei electrice CFR care tragea trenul de calatori, care avea destinația Arad, scrie publicația locala din Teleorman explozivnews24Mecanicul a observat la timp incendiul, a oprit, iar cei 250 de calatori s-au autoevacuat.La fața locului au fost trimise trei autospeciale…

- Un incendiu a izbucnit azi-noapte, in jurul orei 03:20, in localitatea Cetan, comuna Vad. Din primele informații, incendiul s-a manifestat la un magazin alimentar. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, dar și polițiștii. ”Doua autospeciale…

- Incendiul izbucnit la o piata de haine second hand din municipiul Brasov a fost stins dupa aproximativ sapte ore. Focul a afectat 3.000 de metri patrati. Spatiul nu avea autorizatie de securitate la incendiu, au precizat reprezentantii ISU Brasov, citați de News.ro . Un incendiu de proportii a izbucnit,…

- O autospeciala SMURD s-a deplasat la 24 aprilie, din Republica Moldova spre un spital din orașul Odesa, unde urma a fi preluat un copil de 12 ani și transportat catre un spital din Romania. Din motive ca, starea minorului era una extrem de grava și instabila, acesta a decedat la spital in orașul Odesa,…

- Forțele ruse au moralul scazut, iar o parte din soldații tineri se confrunta cu sentimente de dezamagire, a spus purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, intr-o conferința de presa, rugat sa evalueze starea de spirit a forțelor ruse. De asemenea, Kirby a mai afirmat ca și comandanții trupelor…