Mare ghinion la tragerea la sorți! Româncele dau peste adversare tari la Wimbledon Tragerea la sorți a tabloului feminin de la Wimbledon a avut loc vineri, iar cele șase romance prezente la Londra și-au aflat viitoarele adversare. Unele dintre ele au avut extrem de mult ghinion, Sorana fiind cam singura care nu se incadreaza in aceasta postura. Gabriela Ruse va da peste campioana Wimbledon 2022, Elena Rybakina, inca din primul tur, astfel ca șansele ei sa treaca mai departe sunt extrem de mici. Mult noroc nu a avut nici Anca Todoni, in premiera pe iarba londoneza. Ea da peste semifinalista turneului de la Birmingham, italianca Elisabetta Cocciaretto (41 WTA). In cazul, in care… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romancele si-au aflat adversarele in prima runda a turneului de tenis de la Wimbledon , al treilea Grand Slam al anului. Sunt adversare dificile, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri. Jaqueline Cristian (62 WTA) va primi replica canadiencei de origine romana Bianca Andreescu (165 WTA). Singura…

- Romancele si-au aflat adversarele in prima runda a turneului de tenis de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului. Sunt adversare dificile, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri. Gabriela Ruse (152 WTA), venita din calificari, va juca cu kazaha Elena Ribakina (4 WTA), campioana din 2022.…

- WTA a actualizat luni clasamentul. Romania are in continuare 3 jucatoare in prima suta mondiala. Simona Halep (32 de ani) a urcat in aceasta ierarhie, deși n-a mai evoluat intr-un meci oficial de pe 15 mai, atunci cand s-a retras la Paris in meciul cu McCartney Kessler. Sorana Cirstea (34 de ani), Ana…

- Sorana Cirstea, favorita 28, Irina Begu, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian știu cu cine vor juca in primul tur al turneului de Grand Slam parizian, in urma tragerii la sorți efectuate joi. Tragerea la sorți a tablourilor principale de la Roland Garros a decis și adversarele romancelor din primul tur.…

- Romania va avea cel puțin 4 reprezentante pe tabloul principal de la Roland Garros. Sorana Cirstea (locul 30 WTA), care va fi și cap de serie, Ana Bogdan (locul 63 WTA), Jaqueline Cristian (locul 67 WTA) și Irina Begu (locul 127 WTA) și-au aflat in aceasta dupa-amiaza primele adversare de la Paris.…

- Sorana Cirstea a debutat cum nu se putea mai bine la turneul WTA de la Roma, unde a invins-o in turul al doilea pe cehoaica Brenda Fruhvirtova (102 WTA), scor 7-5, 6-0. Primul set a fost unul echilibrat, romanca reușind patru break-uri, dar și cedand trei servicii. In schimb, setul al doilea a fost…

- Ana Bogdan s-a calificat in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 4.791.105 euro, marti, dupa ce a dispus de canadianca Leylah Fernandez cu 6-4, 6-1. Ana Bogdan (31 ani, 63 WTA) a avut nevoie de o ora si 42 de minute pentru a trece de finalista US Open din 2021 (21…

- Fostul lider mondial Simona Halep a revenit in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA) publicat luni, la sapte luni de la ultima sa aparitie in ierarhie. Ea ocupa locul 1.143, cu cele 10 puncte primite pentru participarea la Miami Open. Halep, suspendata din octombrie 2022,…