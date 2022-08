Mare cu șobolani în apropiere de Napoli Sa fii la mare, sa te plimbi cu barca, sa inoți ori sa te bucuri de farmecul intinsorii albastre și sa te pomenești, dintr-o data, ca pe apa, poate chiar pe langa tine, plutesc zeci, sau naiba mai știe cați, de șobolani morți! Nu e chiar ceea ce ți-ai putea dori, nu-i așa? Totuși, s-a intamplat. Au fost oameni care au experimentat așa ceva. Este vorba despre apele Mediteranei, in Italia, la Coroglio, in apropiere de Nisida. Și, acum doua zile, turiștii au crezut ca sunt protagoniștii unui film de groaza. Marea s-a umplut cu o mulțime de șobolani morți! Cum, de unde, de ce, s-a intrebat toata lumea.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Laszlo Balint, a declarat dupa infrangerea suferita in fața echipei Zoria Luhansk, 0-1, ca rezultatul poate fi intors in retur, dar tehnicianul a admis ca elevii sai au evoluat slab cu ucrainienii. „Nu am facut un meci bun, asta e realitatea, știam ca jucam…

- REȘIȚA – Apoi trimite-l bibliotecii județene și astfel poți caștiga carți și o rama foto digitala. In scurte cuvinte, așa poate fi descrisa campania de promovare a lecturii „Ia o carte in vacanța”, organizata de Biblioteca Județeana „Paul Iorgovici” (BJPI) in cadrul proiectului „Pro lectura”! Concret,…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, afirma ca pentru aproape o mie de contracte derulate prin institutia pe care o conduce au fost incheiate acte aditionale dupa adoptarea Ordonantei 15 din august 2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru ajustarea preturilor contractelor de…

- Operatorul de apa Hidro Prahova anunta, sambata, introducerea unor restrictii in furnizarea apei potabile in comuna Scorteni, pe fondul secetei si al consumului ridicat. Conform unei informari postata pe pagina de Facebook a Hidro Prahova, apa va fi furnizata la program, sambata si duminica, pentru…

- TVR 1 transmite semifinalele si finala probei de 100 m liber, la Campionatul Mondial de natație de la Budapesta. Semifinalele sunt programate in aceasta seara, de la orele 19:26 si 19:31, ora Romaniei. Marea finala va fi maine (n.r. – miercuri), 22 iunie, tot pe TVR1, cu incepere de la ora 19:20, anunta…

- Acum doua zile, la o fosta groapa de gunoi din Roma, Malagrotta, a fost un incendiu puternic. Nu a fost pericol de extindere a focului la alte obiective. Numai ca, dupa ce s-a stins valvataia, oamenii se plang ca aerul e insuportabil și irespirabil. Așa ca, Arpa, Agenția Regionala pentru Protecția Mediului…

- Zeci de detinuti din inchisoarea din Cremona (nordul Italiei) au dat foc vineri noapte celulelor lor, in semn de protest fata de retragerea unui medicament psihotrop, si au declansat un incendiu care a obligat autoritatile sa evacueze circa 80 de detinuti pana cand flacarile au putut fi controlate…

- Guvernul ungar declara starea de urgenta incepand de la miezul noptii de marti spre miercuri, din cauza conflictului armat dintr-o tara vecina, a anuntat prim-ministrul Viktor Oban intr-un mesaj video pe Facebook, transmite MTI. Vorbind la cateva ore dupa ce parlamentul a amendat Constitutia stabilind…