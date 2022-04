Mare concert mare pe Stadionul Maradona din Napoli Pe 28 mai, Dj Joseph Capriati & Friends din Italia, in colaborare cu Unicef, organizeaza pe stadionul Maradona din Napoli un concert pentru Ucraina. Acesta se vrea un mare eveniment și-l va avea pe scena pe artistul din Campania, apreciat in intreaga lume, dar și pe mulți alți DJ și artiști de muzica electronica. Incasarile din vanzarea biletelor vor merge catre organizații de caritate pentru copiii refugiați ai Ucrainei. Adica, mai bine de 7,5 milioane de copii care au plecat in lume. Biletele au fost deja puse in vanzare de ieri, 14 aprilie. Evenimentul este sponsorizat de municipalitatea din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

