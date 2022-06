Stiri pe aceeasi tema

- Incertitudinea inconjoara soarta a sute de luptatori, cei mai mulți din batalionul Azov, luați in custodia Rusiei la mijlocul lunii mai, dupa ce li s-a ordonat sa se predea in timp la capatul a circa 80 de zile de lupta pentru orașul-port Mariupol, cea mai mare captura a rușilor de la debutul razboiului.Rudele…

- Pe internet este foarte comentat un mesaj neinspirat venit de la un consilier al lui Zelenski, cu privire la situația din orașul Mariupol. Mesajul a fost postat, joi dimineața, de Mihailo Podoliak, consilier al președintelui Ucrainei. Podoliak a dorit sa exprime dorința liderilor Ucrainei de a negocia…

- Colonelul ucrainean Volodimir Baraniuk ar fi fost ucis in luptele din Mariupol, scrie cotidianul rus Izvestia , care preia declarații ale oficialilor republicii separatiste Donețk și de asemenea publica un video despre care susține ca surprinde momentul lichidarii ofițerului. La Mariupol, in timpul…

- Tokyo si-a ”transmis ingrijorarile” Moscovei cu privire la testele cu rachete de croaziera efectuate de Rusia in Marea Japoniei, a declarat, vineri, ministrul japonez de Externe, Yoshimasa Hayashi, intr-o conferinta de presa, conform CNN, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Uniunea Europeana a inregistrat un excedent de cont curent de 49,6 miliarde de euro (1,3% din PIB) in trimestrul patru din 2021, iar tarile membre UE cu cel mai ridicat deficit de cont curent au fost Belgia (minus 6,2 miliarde de euro), Grecia (minus 5,2 miliarde de euro), Polonia (minus 4,7 miliarde…

- Fosta mare gimnasta Svetlana Khorkina (43 de ani) continua seria afirmațiilor sfidatoare pe tema razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. Nigel Huddleston, Ministrul Sportului din Marea Britanie, a condiționat prezența sportivilor ruși la evenimentele sportive de pe teritoriul britanic. Fosta gimnasta…

- Intr-un interviu acordat Telegraph, ministrul de Externe Liz Truss a sustinut posibilitatea ca masurile sa ia sfarsit daca Moscova isi schimba cursul.„Ceea ce stim este ca Rusia a semnat mai multe acorduri pe care pur si simplu nu le respecta. Asa ca trebuie sa existe consecinte dure. Desigur, sanctiunile…