Mare atenție! Un nou tip de fraudă cu smartphone se răspândește în România Pe site-urile de anunțuri infractorii se prezinta drept reprezentanți ai unor companii de incredere, trimit ordine de plata falsificate persoanelor care au smartphone-uri puse la vanzare, lasand victimele fara telefoane și fara banii solicitați pe acestea. Conform lui Marian Abutoaiei, Manager GSM Zone, unul din brandurile folosite, exista infractori care se prezinta drept clienți interesați de achiziționarea unor telefoane scumpe de pe site-urile de anunțuri. Aceștia contacteaza vanzatorii și se ofera sa achite in avans, prin ordin de plata. Ulterior, trimit un ordin de plata falsificat și solicita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

