Mare atenție, șoferi! Incepand de vineri, 24 august, o sa aveți acest drept! De maine, Legea nr. 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contravenționale, act normativ deja intrat in vigoare, va fi pusa in aplicare. Astfel, toți conducatorii auto care vor primi amenzi contravenționale le vor putea achita pe jumatate intr-un termen de 15 zile de la momentul primirii procesului-verbal. In prezent, termenul este de 48 de ore. Concret, termenul in care persoanele amendate pot achita doar jumatate din minimul amenzii primite va fi extins semnificativ. In loc de 48 de ore, acesta…