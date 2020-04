Mare atenție, români! Cum poți să iei coronavirus chiar dacă stai izolat în casă și nu intri în contact cu nimeni Mare atenție, romani! Cum poți sa iei coronavirus chiar daca stai izolat in casa și nu intri in contact cu nimeni Din cauza riscului major pe care il prezinta COVID-19, autoritațile au impus restricții de deplasare, și in Romania, atat pe timpul nopții, cat și in timpul zilei. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Totuși, chiar daca stau in casa cat mai mult timp posibil, romanii trebuie sa știe ca riscul de infectare cu noul coronavirus nu dispare, scrie cancan.ro Orice obiect atins prezinta un potențial pericol, iar o scurta ieșire pentru aprovizionare este, la rindul ei, riscanta.… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

- RESITA – Barbatul de 27 de ani care s-a prezentat luni la UPU Resita, acuzand dureri in gat, a fost confirmat marti seara ca este infectat cu COVID-19! Barbatul a sustinut ca sotia lui avut contact cu cineva care, la randul lui, ar fi avut contact cu un pacient cu coronavirus confirmat. Pacientul se…

- Un barbat in varsta de 49 de ani a fost infectat cu coronavirus. El s-a intors din Italia de curand, dintr-o zona neafectata. El s-a prezentat seara trecuta cu febra seara trecuta, cu simptomatologie care nu intra in definitia Coronavirus insa i s-au recoltat probe si pentru ca a calatorit in Italia…

- Un baietel de un an si doua luni din localitatea Pechea, Galati, suspect de coronavirus, a fost adus cu izoleta la spitalul de Boli Infectioase din Galati. Copilul era in izolare la domiciliu, alaturi de familia sa, dupa ce tatal lui a revenit din Italia pe data de 23 februarie. Medicii l-au preluat,…

- "UEFA este in contact cu autoritatile internationale si locale" in legatura cu epidemia de coronavirus, a indicat luni forul fotbalistic european, cand au ramas 102 zile pana la EURO 2020, ce va avea loc in 12 tari din Europa, printre care si Romania, scrie AFP. Vanzarile de bilete, stadioanele,…

- S-a confirmat primul caz de coronavirus din Romania! Este vorba despre o persoana din Gorj, care a intrat in contact cu cetațeanul italian.Cel mai probabil, gorjeanul va fi plasat in carantina și i se va face și lui traseul epidemiologic, pentru a vedea cu cine a intrat in contact. Citește…

- Prefecții de Gorj și Dolj au declarat, in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, ca au fost identificate, cel puțin pana acum, 32 de persoane care au intrat in contact cu italianul infectat. Doi angajați ai firmei de unde italianul și-a inchiriat mașina sunt deja plasați in carantina.Ion Rujan, prefectul…

- Avionul in care se afla femeia a aterizat pe aeroportul din Cluj, informeaza Realitatea PLUS.Aeronava se deplasa pe direcția Varșovia-Cluj. Toți pasagerii care se aflau in avion au fost verificați.In prezent, tanara a fost internata la secția de Boli Infecțioase, in Cluj.Vom reveni cu amanunte.