Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 20 de ani din Suceava, Romania a nascut singura pe camp in timp ce era cu vaca la pascut. Din cauza ca a stat cateva ore fara asistența medicala, copilul a murit de frig, dar și din cauza unor lovituri.

- O fata de 20 de ani din Suceava a nascut singura pe camp in timp ce era cu vaca la pascut. Din cauza ca a stat cateva ore fara asistența medicala, copilul a murit de frig, dar și din cauza unor lovituri. Incidentul s-a petrecut la sfarșitul saptamanii trecute, in satul Sfantu Ilie, din județul Suceava.…

- Medicul Tudor Ciuhodaru a lansat, luni seara, un avertisment ingrijorator in legatura cu unele produse care se vand in supermarket-uri. Noua persoane au murit deja din cauza unei bacterii extrem de periculoase care a provocat deja moartea anoua persoane.

- Andra Tofan este singura absolventa de liceu din judetul Suceava care a obtinut media 10 la examenul de Bacalaureat 2018. Ea a fost eleva a Colegiului National „Petru Rares” din municipiul Suceava, la specializarea matematica – informatica, bilingv germana.

- Urgia din ultimele zile și creșterea alarmanta a debitului de pe raul Suceava a dus la o situație extrem de grava și de neplacuta la Milișauți. Podul de peste raul Suceava de pe DN 2H Milișauți-Radauți este grav avariat iar circulația rutiera a fost inchisa atat pentru mașini cat și pentru traficul…

- O fata in varsta de 14 ani a murit inecata in raul Suceava, pe raza comunei Dornești, dupa ce malul pe care se afla s-a surpat. Cumplita tragedie s-a petrecut duminica seara, in jurul orei 18.00. Fata a murit sub privirile surorii sale, care se afla in apropiere. Din cercetarile poliției ...

- Atenție mare la produsele pe care le cumparați, mai ales daca e sa ne referim la cele alimentare. O aradeanca a avut surpriza ca in seara de vineri, 15 iunie, sa constate ca i-a fost vanduta o lasagna cu … mucegai. „Am cumparat produsul din sectorul semi-preparatelor. Cand am ajuns acasa…

- O studenta care suferea de bulimie a murit dupa ce a cumparat de pe internet pastile pentru slabit care contineau o chimicala folosite in Primul Razboi Mondial, dinitrofenol, scrie Daily Mail. Eloise...