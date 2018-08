Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de investigatii criminale din Aiud l-au identificat pe un barbat de 45 de ani, din municipiul Aiud, ca persoana banuita de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala de pe raza municipiului Aiud. Se pare ca, in data de 15 iunie 2018, barbatul ar fi sustras mai multe obiecte vestimentare,…

- La data de 26 iulie a.c., politistii din cadrul sectiei 1 Politie au fost sesizati cu privire la faptul ca un minor ar fi sustras, prin pulverizarea cu un spray iritant lacrimogen in zona fetei, telefonul mobil al unei tinere, in varsta de 18 ani, din judetul Valcea, in timp ce aceasta se afla in Satul…

- Femeia, in varsta de 30 de ani, calatorea ca pasager, impreuna cu fiul ei, intr-un microbuz care avea ca destinație Germania, iar la controlul de frontiera a prezentat carți de identitate eliberate de autoritațile italiene. „In urma verificarilor specifice, politistii de frontiera au constatat ca documentele…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere si pentru constientizarea de catre conducatorii auto cu privire la riscurile la care se expun si ii…

- Bunuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de peste 200.000 de lei, au fost confiscate de politistii de frontiera de la patru cetateni, doi turci, un bulgar si un roman, ce incercau sa le introduca ilegal in tara cu autocarul, se arata intr-un comunicat de presa transmis joi de Inspectoratul…

- In perioada iunie – august, la nivel european se deruleaza campania ,,Protect your pocket!”. Campania europeana de prevenire a furturilor din buzunare „Protect Your Pocket!”, a fost initiata de Rețeaua Europeana de Prevenire a Criminalitații (EUCPN) din cadrul Comisiei Europene. Scopul proiectului este…

- Polițiștii suceveni desfașoara in perioada iunie-septembrie un program de prevenire intitulat "Turism in Siguranța". Campania se adreseaza deopotriva turiștilor care se vor afla in perioada urmatoare in vizita in județul Suceava, dar și sucevenilor care doresc sa calatoreasca in țara ...