Vara se consuma cat mai multe fructe, insa medicii nutriționiști avertizeaza in privința acestora, fiindca sunt și fructe care ingrașa extrem de mult. Cireșele se afla in fruntea topului fructelor care ingrașa, fiind urmate de pepeni și struguri. Este important sa fim atenți la cantitatea pe care o consumam, daca nu vrem sa luam in greutate. „Cireșele ingrașa teribil” avertizeaza nutriționistul Mihaela Bilic care spune ca „pe un podium al fructelor care ingrașa, cireșele sunt primele. La toamna vor fi strugurii care bat orice.” Motivul este cantitatea ridicata de zahar pe care aceste fructe o…