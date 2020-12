Stiri pe aceeasi tema

- Incidența cazurilor in județul Sibiu a scazut sub 4 la mie ( 3,98), dupa ce ajunsese la un moment dat și la 9 cazuri la o mie de locuitori. In municipiul Sibiu, care de aproape o luna se afla in carantina, rata de infectare a scazut la 5,43 la mie, de la un maxim de […] The post Incidența cazurilor…

- Orasul Constanta este in carantina din 20 noiembrie, insa numarul imbolnavirilor și al deceselor continua sa creasca. Morga spitalului județean este plina, iar rudele celor rapusi de coronavirus se plang ca procedura de preluare a cadavrelor dureaza mult si are loc afara, in curtea spitalului. Consiliul…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a raportat duminica, 1 noiembrie, 344 cazuri de COVID-19 pentru ultimele 24 de ore.Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: In ultimele 24 de ore, 344 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul ClujTotal numar de teste…

- Pana astazi, 28 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 222.559 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 159.855 de pacienți au fost declarați vindecați pana azi, potrivit informațiilor oficiale. Sunt cazuri scrise din PIX??? Sunt drame jucate magistral de romani…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, crede ca numarul de imbolnaviri va continua sa creasca in perioada urmatoare, scrie News.ro. ”Eu cred ca aceasta crestere va continua si singura solutie – sigur trebuie sa mergem in paralel cu aceasta evaluare si crestere…

- Molcom dar… ingrijorator, județul Sibiu s-apropie de… 1000 de cazuri active, fapt ceartrebui sa dea de gandit tuturor! Autoritațile informeaza ca luni, 26 octombrie a.c. in județul Sibiu sunt active un numar de 980 de cazuri confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2.

- Distribuția cazurilor Covid-19 in evoluție pe unitați administrativ-teritoriale din județul Suceava arata ca, din cele 114 unitați administrativ-teritoriale, 13 nu au nici un caz de infecție Covid-19 in evoluție, 12 au cate un caz in evoluție, 39 au sub cinci cazuri in evoluție, 26 au sub zece ...

- Un numar de 12 localitati din judetul Sibiu au incidenta cumulata a cazurilor de coronavirus, in ultimele 14 zile, mai mare de 1/ 1000 de locuitori, inclusiv municipiul Sibiu. In patru localitati cu rata ai mare de 1,5, CJSU Sibiu a decis obligativitatea purtarii mastii in spatii deschise, interzicerea…