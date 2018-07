Mare aten:ie! Acestea sunt bolile care se mo"tenesc genetic

Stiri pe aceeasi tema

- "Din septembrie o sa avem Consiliul Local al Tinerilor. (...) Ei se vor intalni o data pe luna, inainte de sedinta consilierilor locali ai Sectorului 3, stabilesc anumite probleme pe care le-au identificat, iar in sedinta mare a Consiliului Local un reprezentant al lor va merge sa sustina punctul lor…

- Numarul platilor efectuate cu carduri de tip contactless creste de la an la an. In acest context, cotidianul Libertatea a stat de vorba cu specialistul in securitate informatica, Bogdan Botezatu, despre cat de sigure sunt si despre cum sa nu ajugem victimele unor infractiuni. In Romania, limita de plata…

- Anumite tipuri de virus herpetic uman pot juca un rol important in aparitia bolii Alzheimer, conform unui studiu publicat joi, efectuat pe mostre de creier prelevate de la persoane care au suferit sau nu de aceasta boala.

- Eugen Nicolicea, membru al comisiei Iordache, a explicat, la Parlament, modificarile aduse codurilor penale, menționand ca probele obținute legal se pot folosi atat in dosarul pentru care s-au realizat, cat și in alte cauze, menționand ca cele ilegale se indeparteaza.O alta prevedere comentata…

- Cristi Pascu, hairstylist, explica principalele motive ale îngrasarii parului, dar si despre cum poate fi rezolvata aceasta problema. “În functie de fiecare în parte, de starea parului, de problemele scalpului, putem spune ca parul cuiva poate fi normal, uscat, gras…

- Presedintele Curti Constitutionale, Valer Dorneanu, explica miercuri motivele deplasarii sale in Rusia, sustinand ca decizia a fost luata in plenul CCR, iar opozitia manifestata de Ministerul de Externe cu privire la deplasare parea rezolvata dupa discutia cu Teodor Melescanu.

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor Liviu Dragnea explica intr-un raport publicat astazi detaliile vizitei pe care a facut-o pe 25 si 26 aprilie in Israel, vizita care a fost aspur criticata de presedintele statului.

- Jupp Heynckes crede ca "am facut prea multe cadouri, și in aparare, și in atac. E rarisim sa ai atatea șanse de gol intr-o semifinala de Liga și sa marchezi doar o data". Heynckes nu iși poate explica aceasta infrangere. Nici statisticienii nu reușesc sa ințeleaga cum de a pierdut Bayern, deși a dominat…