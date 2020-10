Marcu (ASF): Vă garantez că toate fondurile de pensii private obligatorii respectă randamentul minim „Pot sa va garantez ca toate fondurile de pensii private respecta acest randament. Mai mult decat atat, randamentul real este net superior, este peste 4%, un randament foarte bun. Chiar si acum, in criza, pentru ca investitiile facute de catre fondurile de pensii sunt investitii facute pe termen lung. Si trebuie sa precizam ca legislatia fondurilor de pensii a fost extrem de bine reglementata, astfel incat nu lasa posibilitatea fondurilor de pensii sa se duca spre alte instrumente financiare mai sensibile, care sa poata sa dea riscuri. Mai nou, Autoritatea a lasat fondurilor de pensii posibilitatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

