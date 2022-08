Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (64 de ani) anunnțase ca nu va mai investi la FCSB și ca se retrage din fotbal, dar se pare ca s-a razgandit. Omul de afaceri s-a aratat mulțumit de sumele de bani primite de pe urma jucatorilor vanduți de vicecampioana Romaniei. „Eu am zis ca ma retrag cand dau bani de la mine. Acum nu…

- FCSB a anuntat, vineri, transferurile jucatorilor Radu Boboc si Eduard Radaslavescu de la Farul Constanta. Fundasul Radu Boboc s-a nascut la 24 aprilie 1999, in Craiova. El este un produs al Academiei Gheorghe Hagi, unde a ajuns in 2013. Farul Constanta precizeaza pe site-ul sau oficial ca fundasul…

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, spune ca a transferat astazi alți doi fotbaliști, in afara de Eduard Radaslavescu (18 ani, mijlocaș ofensiv) și Radu Boboc (23 de ani, fundaș dreapta, ambii de la Farul. Unul dintre ei este Marco Dulca (23 de ani), mijlocașul Chindiei,. Gigi Becali continua…

- FCSB este foarte aproape de transferul lui Eduard Radaslavescu (18 ani), mijlocașul ofensiv de la Farul Constanța. Astfel, dupa doar un sezon la nivel de Liga 1, Radaslavescu are mari șanse sa ajunga la FCSB, potrivit Playsport. Informația a fost confirmata și de sursele GSP.ro. Transferul are șanse…

- Dupa ce i-a transferat pe David Miculescu (21 de ani) și pe Bogdan Rusu (32 de ani), Gigi Becali a anunțat ca nu este gata sa se opreasca din a face transferuri. Patronul de la FCSB a anunțat ca mai vrea un mijlocaș din Liga 1, fara sa-i dea numele. Insa Basarab Panduru este sigur ca jucatorul dorit…

- Rapid a anuntat, vineri, pe site-ul sau oficial, transferul atacantului croat Marko Dugandzic. Acesta vine de la CFR Cluj. „Rapid are un nou varf, reusind sa il transfere pe atacantul croat Marko Dugandzic, de la campioana CFR Cluj. In varsta de 28 de ani, Dugandzic, jucator ce a jucat in prima etapa…

- Mijlocasul craiovean Tudor Baluta a semnat astazi cu Farul Constanța un contract valabil pe doi ani. Produs al Academiei „Gica Popescu“, fotbalistul de 23 de ani si 1.93 metri a avut parte de accidentari si nu a reusit sa se impuna in strainatate. „Tedy“ a fost vandut in 2019 de Viitorul in Anglia,…

- „O sa mai vina un jucator, internațional Este vorba despre un fundaș central”, a anunțat duminica seara Mihai Stoica. Jucatorul pe care FCSB il va aduce este estonianul Joonas Tamm (30 de ani, 1,92 m). Dupa ce i-a adus pe Rachid Bouhenna și Joyskim Dawa, FCSB mai aduce un fundaș central, jucatorul ales…