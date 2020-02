Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea pierde aproximativ 500 de milioane de euro la nivelul Politicii de coeziune, in urmatorul exercitiu financiar multianual al Uniunii Europene, a declarat, miercuri, dupa audierile din comisiile reunite de specialitate din Parlament, ministrul propus al Fondurilor Europene, Marcel Bolos.…

- PMP, Eugen Tomac, solicita presedintelui Iohannis si Guvernului sa actioneze "hotarat si eficient" pentru a apara interesele Romaniei, sustinand ca nu anticipatele trebuie sa fie prioritatea acum, ci "batalia pentru banii europeni". "Presedintele Iohannis si Guvernul au datoria sa intervina de urgenta,…

- Ministrul interimar al Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat, joi, in sedinta de guvern, ca ministerul are in pregatire 10 apeluri de proiecte, care urmeaza sa fie lansate in perioada februarie-martie 2020, cu o valoare totala de 250 de milioane de euro."Sunt, in momentul de fata, 10…

- Vești bune pentru invațamantul romanesc. Țara noastra poate accesa o suma importanta de bani pentru modernizare. In viitoarea perioada de programare, 2021-2027, Romania va avea disponibile 8 miliarde euro pentru pentru educatie, cercetare si competitivitate. Informația a fost facuta publica de secretarul…

- Trimisul special al AGERPRES, Oana Tilica, transmite: Romania a atras pana in prezent 11,04 miliarde de euro bani europeni in actuala perioada de programare (2014-2020), prin Politica de Coeziune si Politica Agricola Comuna, carora li se adauga alte 7,92 miliarde de euro ce reprezinta plati directe…

- Pe agenda reuniunii extraordinare a Consiliului Afaceri Externe, convocata de Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, se afla situatia din Iran si Irak."Este o intalnire foarte importanta, pentru ca da Uniunii Europene oportunitatea de a se implica in rezolvarea…

- Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene a explicat, miercuri, la Rado Romania Actualitati, cum pot fi implementate programele Start-Up Plus și Start-Up Diaspora. „Apelul pentru „Start-Up Diaspora” a fost unul dintre cele mai de succes. In cadrul acestui apel s-au creat aproximativ 1.060…

- Primarii din Valea Jiului s-au intalnit cu ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș. Primarii au discutat despre posibilitatea realizarii unor investiții teritoriale integrate (ITI) in Valea Jiului. Subiectul nu este unul nou, insa trebuie facuți pași concreți in acest sens. Tiberiu Iacob Ridzi,…