Marcelo Rebelo de Sousa a fost ales președinte al Portugaliei pentru al doilea mandat consecutiv. Prezența la urne a fost extrem de scazuta, fiind inregistrat cel mai scazut procent din istorie. In varsta de 72 de ani, Rebelo de Sousa este un conservator moderat, cunoscut pentru personalitatea sa calda și apropierea de electorat. El a fost votat de 60,7% dintre portughezii care și-au exprimat opțiunea. In discursul sau de dupa victorie, Sousa a promis ca va face o prioritate din lupta impotriva pandemiei si a multumit alegatorilor pentru ‘increderea reinnoita in conditii mult mai dificile’ decat…