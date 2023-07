Stiri pe aceeasi tema

- David De Gea (32 de ani) este liber de contract, dupa ce Manchester United și-a retras oferta de prelungire. Portarul ar fi primit in schimb o propunere de la Al Nassr, echipa la care joaca și Cristiano Ronaldo. Dupa Brozovic, Al Nassr nu e oprește. Vrea un nou fotbalist important din Europa pentru…

- Al Hilal l-a prezentat oficial pe Ruben Neves (26 de ani), mijlocașul transferat de la Wolverhampton. In clipul prin care au anunțat transferul, saudiții au strecurat și o ironie la adresa Barcelonei, club care l-a dorit de asemenea pe portughez. „Ruben Neves a semnat cu Barcelona”, se arata in primele…

- Mijlocasul Alexandru Jipa a semnat un contract valabil pentru urmatoarele trei sezoane cu echipa de fotbal FC Hermannstadt, careia i s-a alaturat din postura de jucator liber de contract, a anuntat, luni, clubul de pe Cibin.Tanarul in varsta de 20 de ani evolueaza pe postul de mijlocas dreapta, iar…

- Dan Petrescu și-a gasit rapid echipa dupa ce și-a reziliat contractul cu CFR Cluj. „Bursucul” a fost numit in functia de antrenor principal al echipei de sud-coreene Jeonbuk Hyundai Motors FC. Intr-un comunicat postat pe site-ul sau oficial, clubul fondat in 1994 a precizat ca Dan Petrescu, „o legenda…

- Portarul Hugo Lloris, campion mondial cu selectionata Frantei in 2018, al carui contract cu clubul englez de fotbal Tottenham Hotspur expira in iunie 2024, este curtat de clubul saudit Al-Hilal. Potrivit cotidianului „The Times”, Al-Hilal i-a oferit un salariu atragator lui Lloris, pentru a-l convinge…

- Antrenorul roman Mirel Radoi a fost demis din functia de antrenor al echipei saudite de fotbal Al-Tai, a anuntat clubul, miercuri seara, pe Twitter, la o zi dupa ce ''Cavalerii Nordului'' au pierdut acasa meciul cu formatia Al-Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo.

- Speculațiile privind mutarea lui Messi in Orientul Mijlociu continua, iar antrenorul lui Al-Hilal, Ramon Diaz, a raspuns la zvonurile din presa. „Vom vedea!”, a spus Ramon Diaz. Legendarul argentinian, care are in palmares șapte Baloane de Aur, este de așteptat sa rupa legaturile cu Paris Saint-Germain…

- Cu Rudi Garcia (59 de ani) pe faraș, Al Nassr incearca sa-l ademeneasca pe Jose Mourinho (60) cu un salariu colosal, de 100 de milioane de euro pentru doua sezoane! Saudiții de la Al Nassr vor sa alcatuiasca o echipa de 5 stele. L-au convins pe Cristiano Ronaldo sa semneze și acum incearca o super lovitura…