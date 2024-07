Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul echipei de fotbal a Uruguayului, Marcelo Bielsa, a criticat, vineri, organizatorii turneului de fotbal Copa America, din Statele Unite, dupa violentele din tribune care au implicat jucatori si spectatori in cursul semifinalei pierdute in fata Columbiei, miercuri la Charlotte (Carolina…

- Argentina, campioana en-titre, și Columbia vor intalni luni, la Miami Gardens, Florida, in finala Copa America din 2024, prima ediție la care au fost invitate și 6 țari din America de Nord și Centrala. Naționala Albiceleste ar putea cuceri al 16-lea titlu la Copa America, devenind cea mai titrata echipa…

- Jurgen Klopp (57 de ani), fostul antrenor al celor de la Liverpool, a fost ofertat de catre selecționata Statelor Unite ale Americii, dupa ce aceștia l-au demis pe Gregg Berhalter. Selecționata SUA a fost eliminata de la Copa America 2024 din faza grupelor. Statele Unite ale Americii vor gazdui Campionatul…

- 30 de liceeni romani beneficiaza anual de burse in cadrul programului Future Leaders Exchange (FLEX), pentru parcurgerea unui an școlar in licee din Statele Unite ale Americii. De azi, programul va fi extins astfel incat si liceenii americani vor putea veni in Romania sa studieye in liceele romanesti…

- Nationala de rugby a Romaniei a pasit cu dreptul in turneul Summer Tour 2024. Dupa sase ani, „stejarii” i-au batut din nou pe americani, dupa o partida cu un final dramatic. Pe „SeatGeak Stadium” din Chicago, nationala de rugby a Romaniei a invins, cu scorul de 22-20 (10-10), reprezentativa Statelor…

- Marcelo Bielsa (68 de ani), selecționerul Uruguayului, a susținut o conferința de presa inaintea meciului caștigat cu Brazilia, 0-0, 4-2 dupa loviturile de departajare, in care a vorbit despre cea mai mare problema a fotbalului sudamerican. ...

- Naționala din Uruguay are toate argumentele pentru a ataca trofeul la Copa America 2024. Marcelo Bielsa are la dispoziție o mulțime de staruri, iar fanii fac spectacol in Statele Unite ale Americii. Uruguay are o generație de excepție. Printre staruri se numara Darwin Nunez (Liverpool), Federico Valverde…

- Adrian Zuckerman, fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii, o acuza pe Manuela Catrina, directorul adjunct al Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC), de legaturi cu China, afirmand ca se cunoaste foarte bine ca aceasta sustine int