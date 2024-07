Stiri pe aceeasi tema

- Argentina, campioana en-titre, și Columbia vor intalni luni, la Miami Gardens, Florida, in finala Copa America din 2024, prima ediție la care au fost invitate și 6 țari din America de Nord și Centrala. Naționala Albiceleste ar putea cuceri al 16-lea titlu la Copa America, devenind cea mai titrata echipa…

- Peste 60.000 de fani columbieni au asistat la semifinala de la Copa America, triumful cu 1-0 in fața naționalei din Uruguay. Columbia are o generație de excepție. A ajuns la 28 de meciuri consecutive fara eșec și s-a calificat pentru a treia oara in istorie in finala Copa America. Are un singur trofeu,…

- Columbia a invins Uruguay cu scorul de 1-0 in semifinalele Copa America 2024, datorita golului marcat de Jefferson Lerma (29 de ani), și va intalni in finala Argentina.Meciul disputat joi dimineața a fost marcat de violențe rare la acest nivel de competiție.

- Darwin Nunez (25 de ani), atacantul celor de la Liverpool și titular la naționala Uruguayului, s-a luat la bataie cu suporterii Columbiei, dupa semifinala pierduta de Uruguay, scor 1-0 in semfinala Copa America 2024. Darwin Nunez și colegii sai au urcat in tribuna la finalul meciului și s-au aflat in…

- Selectionata Columbiei s-a calificat in finala turneului de fotbal Copa America, dupa ce a invins la limita, cu scorul de 1-0, echipa Uruguayului, miercuri seara, la Charlotte (Carolina de Nord).

- Marcelo Bielsa (68 de ani), selecționerul Uruguayului, a susținut o conferința de presa inaintea meciului caștigat cu Brazilia, 0-0, 4-2 dupa loviturile de departajare, in care a vorbit despre cea mai mare problema a fotbalului sudamerican. ...

- Naționala din Uruguay are toate argumentele pentru a ataca trofeul la Copa America 2024. Marcelo Bielsa are la dispoziție o mulțime de staruri, iar fanii fac spectacol in Statele Unite ale Americii. Uruguay are o generație de excepție. Printre staruri se numara Darwin Nunez (Liverpool), Federico Valverde…

