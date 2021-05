Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata de muzica populara Vladuta Lupau este invitata lui Mircea Dinescu, duminica, de la ora 14.00, in emisiunea "Poezie si delicateturi" de la Prima TV, potrivit news.ro. Artista i-a adus poetului, la Cetate, o damingeana de palinca de pruna si multa voie buna. Citește și: BREAKING…

- Inca un nume mare al muzicii de petrecere a murit noaptea trecuta. Cantareața de muzica populara și lautareasca Gabi Lunca a decedat, la varsta de 83 de ani, la Spitalul din Ilfov. In urma cu cateva zile, fiica artistei a declarat la Antena 3 ca doua teste pentru coronavirus au iesit pozitive, iar Gabi…

- Inca un nume mare al muzicii de petrecere a murit noaptea trecuta. Cantareața de muzica populara și lautareasca Gabi Lunca a decedat, la varsta de 83 de ani, la Spitalul din Ilfov. In urma cu cateva zile, fiica artistei a declarat la Antena 3 ca doua teste pentru coronavirus au iesit pozitive, iar Gabi…

- Valentina Ionescu a trecut prin clipe grele, dupa ce s-a infectat cu Covid-19. Indragita cantareața de muzica populara a povestit despre momentele dificile pe care le-a trait, dar și despre cat de mult a decis sa-și schimbe viața dupa aceasta incercare.

- Pentru Marcela Fota e o perioada foarte grea, asta dupa ce in urma cu aproape 3 luni și-a pierdut soțul fulgerator in urma unui infarct. Cantareața de muzica populara a lipsit o buna perioada din mediul online și a rarit aparițiile TV, dar iata ce anunț a facut acum.

- Minodora trece prin clipe foarte grele, asta dupa ce in urma cu trei saptamani a suferit o operație la colon. Cantareața de muzica de petrecere a marturisit la Antena Stars ca a trecut prin momente dificile pana cand a avut intervenția.

- Pentru Alex Bodi nu e deloc cea mai buna perioada, asta dupa ce de mai bine de o luna de zile se afla in arest la domiciliu, dupa ce alte 30 de zile le-a petrecut in spatele gratiilor! Ultimele luni pentru afacerist au fost foarte grele, mai ales ca in vara lui 2020 s-a stins din viața și bunica lui,…

- O tanara cantareața de muzica populara din Romania se poate numi o artista fericita, dupa ce a fost invitata sa cante la peste 100 de evenimente care vor avea loc anul acesta. Despre cine este vorba? Solista care va da lovitura anul acesta Tanara solista de muzica populara, Maria Olteanu, se numara…