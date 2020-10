Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu a vorbit despre cel de-al cincilea copil. Briliantul a marturisit ca intampina și unele „dificultați” in ceea ce-l privește pe fiul sau, Mario, cel din urma devenind deja major.

- Principele Nicolae, ultimul monarh al Romaniei, face dezvaluiri despre primul copil pe care il va avea cu Alina Maria. Speranta nepotului Regelui Mihai este ca micutul sa ii reapropie de Familia Regala. Principele Nicolae, dezvaluiri despre copil In varsta de 35 de ani, Nicolas Medforth – Mills, fiul…

- Dupa ce doamna Florica Marșav a marturisit la „Acces Direct” faptul ca-și crește singura nepoții, a venit și randul mamei micuților sa dea declarații. Femeia a dezvaluit motivul pentru care i-a abandonat!

- Un copil din Statele Unite ale Americii va vedea patru oameni in fotografiile ce au fost facute in ziua in care s-a nascut. Mai exact, pe parinții lui biologici și pe femeia care l-a nascut, alaturi de soțul ei.

- Zi fericita pentru Laura Cosoi! Actrița de 38 de ani a nascut o fetița, al doilea sau copil și al soțului ei, Cosmin Curticapean. In seara de Sfanta Marie Mare, in 15 august, Laura a dezvaluit ca este mama pentru a doua oara, dar a impartașit cu prietenii ei de pe internet și numele micuței […]

- Anamaria și Tudor Ionescu formeaza unul dintre cele maisolide cupluri din showbiz. Intr-un interviu acordat revistei VIVA!, cei doi auvorbit despre fetița lor dar și despre dorința de a avea al doilea copil. Decurand, fiica lor a implinit trei ani și au petrecut intr-un cadru restrans, pefondul pandemiei…

- Dupa ce au aparut zvonurile legate de starea de sanatate a Andreei Esca, și dupa declarațiile acesteia și confirmarea faptului ca, atat ea, cat și soțul și fiul au fost descoperiți pozitivi la testul COVID-19, acum s-a aflat ca și Vulpița și soțul ei au fost depistați pozitiv. Andreea Esca, fața in…

- Andreea Banica a spus lucrurilor pe nume fara pic de rușine. Artista a dezvaluit, printre alte picanterii, in ca locuri publice a facut amor cu soțul sau. Andreea Banica a raspuns provocarii lui Catalin Maruța și a partricipat la rubrica “Spui tot sau iți va lua gura foc”, rubrica la care trebuie sa…