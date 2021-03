Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Monica Pop a comentat la Antena 3 cazul barbatului din Targu-Jiu care a decedat la scurt timp dupa ce s-a imunizat cu vaccinul AstraZeneca si facut cateva recomandari pe care OMS ar trebui sa le ia in considerare privind aceste decese post vaccinale. Ea considera ca fiecare caz de deces inregistrat…

- Au trecut aproape doua luni de cand soțul ei s-a stins din viața, insa Marcela Fota este in continuare marcata de pierderea uriașa suferita. Celebra cantareața le-a aratat fanilor ca durerea inca dainuie in sufletul ei, fiind in permanența cu gandul la tatal copilului sau. In semn de omagiu, intepreta…

- Marcela Fota trece prin cele mai grele clipe, dupa ce in urma cu aproape doua luni soțul ei s-a stins din viața chiar sub ochii sai! Cantareața a facut primele declarații la Acces Direct, despre cel mai tragic eveniment, dar iata ca acum vine cu un nou mesaj tulburator!

- Moarte suspecta in Oradea, acolo unde profesorul universitar Ioan Dzitac a murit la doua saptamani dupa ce i s-a administrat prima doza de vaccin. In urma morții sale, mai multe voci susțin ca motivul decesului ar putea fi serul de la Pfizer. Medicul Valeriu Gheorghița dezvaluie misterul morții pacientului.…

- Marcela Fota a vorbit pentru prima data la Acces Direct despre tragedia prin care a trecut. La doar o zi dupa Craciun, soțul ei, marea sa dragostea, a incetat din viața in urma unui infarct. Acum, Marcela Fota incearca in fiecare zi sa vada luminița de la capatul tunelului, exact așa cum chiar ea spune.

- Maria Simion a facut declarații sfașietoare la aproape 1 an de la moartea fratelui ei, in direct la Xtra Night Show. Creatoarea de moda și-a gasit o noua ocupație prin care sa nu se mai gandeasca la tragedia din familia ei.

- La doar trei zile de la Craciun, in familia Marcelei Fota s-a petrecut o mare tragedie! Soțul vedetei a murit chiar in timp ce se afla la coada pentru a-și plati taxele! In tot acest timp Mariana Ionescu Capitanescu, sora artistei, a fost alaturi de ea! Ce mesaj i-a transmis in urma cu puțin timp!

- Mariana Ionescu Capitanescu a oferit declarații in exclusivitate pentru Antena Stars legate de moartea cumnatului ei. Artista a povestit ce s-a intamplat cu soțul surorii sale cu o seara inainte ca acesta sa moara.