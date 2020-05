Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Vela este cel mai vizibil ministru, in momentul de fața, din guvernul condus de Ludovic Orban. In ultimele zile Gabriela Firea a susținut ca acesta ar fi candidatul PNL la Primaria București. Nimic mai fals. Liberalii au anunțat deja ca Nicușor Dan va fi candidatul Opoziției unite la Bucuești.…

- Marcel Vela a vorbit și despre un "razboi hibrid" la care este supusa Romania și a explicat ca in spatele atacurilor stau țari care nu accepta traseul european al Romaniei. "Ghinionul nostru este ca pandemia s-a cuplat cu o perioada de precampanie. Sa nu uitam ca 2020 e an electoral. PNL a dovedit…

- Marcel Vela este cel mai vizibil ministru, in momentul de fața, din guvernul condus de Ludovic Orban. In ultimele zile a aparut zvonul ca ministrul de Interne ar putea candida din partea PNL la Primaria București, deși liberalii anunțasera ca Nicușor Dan este omul pe care il arunca in lupta cu Gabriela…

- Gabriela Firea reacționeaza la zvonurile legate de candidatura actualului ministru de Interne, la Primaria Capitalei. Edilul Capitalei spune ca nu crede ca Marcel Vela vrea sa intre in cursa pentru București, ci mai degraba vrea sa ii ia locul lui Ludovic Orban, la Palatul Victoria.

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a reacționat cu privire la o posibila candidatura din partea PNL a actualului ministru de Interne, Marcel Vela. Firea a precizat ca „le-a pierdut” șirul posibililor candidați din partea Opoziției la Primaria Capitalei.Citește și: Medici rezidenți…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a precizat, ca s-a creat „o ușoara nemulțumire in randul celor care l-au susținuț pe Nicușor Dan” dupa anunțul președintelui PNL, Ludovic Orban, de susținere a lui Nicușor Dan la Primaria Capitalei.„Am vazut și eu acest sondaj CURS. Cred și ca…

- Primul subiect pe ordinea de zi este stabilirea componentei Guvernului Citu. Ludovic Orban a afirmat, intrebat fiind daca vor exista schimbari de persoane in Cabinetul Citu, ca el a colaborat bine cu toti ministrii. "Sunt mulumit de activitatea fiecarui ministru si, in mod evident,…

- Gabriela Firea a reactionat dupa ce liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca PNL va sustine candidatura lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei. „Țara arde și batraneii se piaptana. Nu ai ce sa spui”, a declarat Gabriela Firea, conform Stiripesurse. Primarul general a spus ca, in prezent,…