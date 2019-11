Noul ministru al Internelor, Marcel Vela, a declarat, marti, ca va semna imediat documentele privind sanctionarea politistilor vinovati in desfasurarea actiunii de la Caracal. "Voi semna imediat documentele cu privire la acesti politisti (cei 15 ofiteri cercetati in cazul Caracal - n.r.). Este firesc sa semnez, sa nu va ganditi cumva ca n-as semna sanctiunile celor vinovati de la Caracal", a spus Vela, dupa ceremonia de investire de la sediul MAI. El a precizat ca, in legatura cu cazul Caracal, toate deciziile vor fi luate in baza unei analize facute cu celeritate si cu competenta, impreuna cu…