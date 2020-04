Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, spune ca se analizeaza o "relaxare" a programului pentru persoanele de peste 65 de ani, avand in vedere ca intervalul orar 11-13 nu este cel mai potrivit, acum cand a venit caldura. El afirma ca intervalul ar urma sa fie mutat mai devreme dimineata, cand si magazinele…

- STARE DE URGENTA. Ministrul de Interne, Marcel Vela, spune ca se analizeaza o "relaxare" a programului pentru persoanele de peste 65 de ani, avand in vedere ca intervalul orar 11-13 nu este cel mai potrivit, acum cand a venit caldura. El afirma ca intervalul ar urma sa fie mutat mai devreme dimineata,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, miercuri seara, ca are in analiza o relaxare a restrictiilor pentru persoanele peste 65 de ani, iar intervalul orar in care acestea pot merge la cumparaturi va fi mutat mai de dimineata. "Avem in analiza o relaxare a programului persoanelor de peste 65 de…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a explicat ca s-a luat decizia ca persoanele peste 65 de ani pot sa paraseasca domiciliul doar in intervalul 11:00 – 13:00, pentru a le proteja. Mai exact, precizeaza el, in urma unor analize s-a stabilit ca in acest interval orar majoritatea persoanelor mai tinere…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat ca atat președintele Klaus Iohannis, cat și premierul Ludovic Orban au fost de acord cu protocolul semnat cu Biserica Ortodoxa referitor la modul in care oamenii vor primi lumina in noaptea de Inviere, dar și la regulile de imparțire a Sfintelor Paști.Vela…

- Marcel Vela, ministrul de Interne, a declarat, miercuri, ca nu exista un scandal intre el ,Klaus Iohannis, președintele Romaniei și premierul Ludovic Orban. Ministrul a spus ca decizia ca in noaptea de Inviere lumina sa fie dusa credincioșilor de catre voluntari sau angajați ai M.A.I. a fost discutata…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, neaga conflictul din interiorul PNL și a precizat faptul ca decizia de a lasa oamenii sa iasa din case de Paște a fost luata de comun acord cu președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban.Citește și: Marcel Vela lamurește controversele din spațiul…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a sustinut o declaratie de presa, marti seara, in care a explicat cum vor lua romanii Sfintele Paste si Lumina de Inviere. El a precizat ca reprezentantii MAI vor ajuta la impartirea Sfintelor Paste si a Luminii sfinte catre toate bisericile din tara. “Romanii vor…