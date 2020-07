Marcel Vela: Unii s-au născut șmecheri! Nu mai stau la masă cu cei care au dezamăgit! CARANSEBEȘ – Liderul PNL Caraș-Severin, Marcel Vela, a reacționat dupa ce actualul primar al Caransebeșului, Felix Borcean, a declarat in presa ca vrea pace cu ministrul de Interne și un nou mandat din partea PNL! Mai exact, luni seara, primarul Felix Borcean a declarat pentru colegii de la Expres de Banat ca „Normal ca nu voi ține ușa inchisa propriului partid. Am spus-o, nu am avut niciodata nimic cu partidul, am avut clinciurile mele cu președintele partidului. Suntem amandoi din Caransebeș și daca ne laudam ca ne place orașul nostru, ar cam trebui sa colaboram, sa cooperam“. Dupa ce luni la… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

