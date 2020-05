Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a reluat atacurile la adresa polistilor locali. De aceasta data el a luat in vizor salariile lor mari. Vela a exemplificat ca, in Timisoara, un politist local care pazeste un parc are un salariu lunar de 8.000-9.000 de lei. Marcel Vela a continuat atacurile la adresa…

- Marcel Vela, ministrul de Interne și cel care conduce organismul național care se ocupa de epidemie, a spus la DIGI24 ca sunt uriașe discrepanțe intre plata unui polițist local, care, platit de primarie unde au crescut lefurile, caștiga, de pilda, plimbandu-se printr-un parc 9000 de lei pe luna, iar…

- Ziarul Unirea Ministrul de Interne despre diferența salariilor polițiștilor: Unul de la Locala, care pazește un parc are salariul de 8-9.000 de lei, iar unul din MAI, care iși risca viața, caștiga jumatate Ministrul de Interne despre diferența salariilor polițiștilor: Unul de la Locala, care pazește…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, este nemultumit de grila de salarizare din randul politistilor MAI in raport cu salariile politistilor locali subordonati primariilor. "Polițiștii locali sunt in subordinea primariilor, s-au marit salariile la primarii și in mod automat funcționarii de acolo…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a declarat, sambata seara, ca ar trebui sa existe o delimitare clara intre Politia nationala si cea locala. „In mod esențial ar trebui facuta o analiza cu...

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a vorbit sambata seara la Digi24 despre reforma poliției, pornind de la unele abuzuri facute de agenți de la Poliția locala și naționala in perioada starii de urgența.

- O femeie de 26 de ani din Hunedoara a fost unul dintre cei trei pacienți internați la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, declarați vindecați in seara zilei de sambata. In timp ce ea se pregatea de externare, mai multe persoane erau depistate cu ... The post O tanara din vestul țarii s-a vindecat…

- Absolventa a Facultații de Litere a Universitații de Vest din Timișoara, timp de zece ani a facut parte din colectivul filialei Timișoara a Academiei Romane, unde a realizat și un doctorat in literatura interbelica. ... The post Interviu cu Tania Stavila-Țunaș, realizator emisiuni TV: „Viața alege sa…