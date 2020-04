Stiri pe aceeasi tema

- Iuonas Norbert iși motiveaza solicitarea susținand ca Poliția Romana a facut abuzuri in cazul intervențiilor in scandalurile care au avut loc in in mai multe localitați din țara in prima zi de Paște și dupa aceasta data. Redam integral scrisoarea UCTRR „Organizațiile neguvernamentale semnatare, Romani…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat, miercuri, ca dupa 15 mai nu se vor putea organiza nunti cu sute de persoane, mentionand insa ca este posibila in luna august o relaxare astfel incat sa fie permisa participarea a mai mult de 8 persoane la astfel de evenimente. Vela a precizat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, spune ca Romania are suficiente rezerve de grau pentru consumul intern pana la finalul acestei veri sau chiar la inceputul toamnei. Vela afirma ca exporturile realizate de Romania in interiorul Uniunii Europene nu vor ajunge in tari afara spatiului comunitar."Suntem…

- Bloomberg scrie ca temerile privind aprovizionarea cu alimente pe fondul pandemiei sunt in crestere și da ca exemplu Romania, care interzice exporturile de cereale Romania a devenit prima tara care a blocat exporturile de cereale in timpul pandemiei de coronavirus, o decizie dramatica si care ar putea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a reluat, duminica, apelul catre compatriotii din diaspora sa sarbatoreasca Sarbatoarea Pastelui acolo unde se afla, el dand exemplul nepotului sau care se afla in Elvetia si nu va veni in Romania in perioada urmatoare, scrie Agerpres."Eu am facut un…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat duminica, la Digi 24, ca spre deosebire de alții care „incearca sa-și salveze pielea”, in Romania guvernul liberal iși asuma masuri nepopulare și greu de suportat."Vreau sa ii atentionez pe toti ca vom aplica legea, ca am luat masuri, inclusiv…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, și secretarii de stat Raed Arafat și Bogdan Despescu au anunțat, la sediul ministerului, noi masuri legate de epidemia de coronavirus. Art.1. – (1) Se suspenda temporar activitatea in cabinetele de medicina dentara. (2) Prin excepție, sunt permise intervențiile…

- In aceasta seara in cadrul unei conferințe de presa, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a anuntat o noua serie de masuri pe care Romania le-a luat in plina pandemie de coronavirus. "Se suspenda toate evenimentelor de cultura, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri…