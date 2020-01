Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat ca ministerul pe care il conduce are in lucru "transmiterea unor autoturisme pentru cresterea mobilitatii structurilor din subordine" si a afirmat ca "sunt in pregatire" mai multe autoturisme Duster pentru a fi repartizate in tara.



Ministrul a fost intrebat despre mesajul reprezentantilor unui sindicat al politistilor, care i-au transmis sa cumpere "sicrie in loc de masini", dupa un accident cu masina de serviciu petrecut in Satu Mare in care au fost implicati doi politisti.



"Mi-au transmis cei de la sindicatul Europol,…