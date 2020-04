Marcel Vela spune ce se întâmplă cu nunțile după 15 mai „Cu privire la nunți, ele se pot organiza și acum. Va puteți casatori in pace și in liniște, dar intr-un numar restrans de persoane, de 8 persoane, pana in 15 mai. In funcție de cum evolueaza situația epidemiologica, dupa 15 mai vom lua o decizie in cadrul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența vizavi de numarul de persoane care pot participa la evenimente personale, gen nunta”, a declarat ministrul Vela intr-o sesiune de intrebari și raspunsuri. Ca sa ajungem intr-o faza optimista in care sa poata fi marit de la 8 la un alt numar trebuie ca pana in 15 mai „sa fim foarte conștiincioși,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

